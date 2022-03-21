Від одягу до побутової техніки: що купують українці в інтернеті під час війни

Онлайн-покупки в умовах війни є порятунком для звичайних покупців і бізнесу. У довоєнний час в інтернеті купували понад 11 мільйонів українців, нині в рази менше.

Під час війни у топі інтернет-покупок українців – одяг. На другому місці – автозапчастини. Далі йдуть косметика та ліки. А ще товари для дому та побутова техніка. За мирного життя саме електроніка була одним із лідерів онлайн-продажів.

– Що купують люди? Ті речі, які в першу чергу пов’язані з організацією побуту на новому місці або в дорозі. Це павербанки, це ноутбуки, це смартфони, подовжувачі, дрібна побутова техніка. Це можуть бути мультиварки, тримери та засоби по догляду за собою, – розповідає виконавчий директор мережі Фокстрот Олексій Зозуля.

Чи не основні покупці побутової техніки нині – вимушені переселенці на Заході України чи біженці за кордон.

Уся онлайн-торгівля в Україні зараз зав’язана на системі доставки. Сервіси щодня шукають безпечні та короткі шляхи для транспортування. Через численні блокпости навіть найдрібніша посилка може їхати тиждень.

Економісти переконані – у спокійних регіонах доцільніше купувати в реальних магазинах, а службам доставки – звільнити дорогу для евакуації і гумдопомоги.

– Можна говорити про те, що онлайн-торгівля може допомагати людям там, де зачинені магазині. Але потрібно розуміти, що обсяг онлайн-торгівлі він має впасти в рази. І люди зараз будуть купувати тільки найнеобхідніші речі, які необхідні або в зоні військових дій, або вдома, саме більше для виживання, – каже голова центру поведінкових досліджень Be Smart Володимир Вахітов.

На тлі спалених складів і магазинів, онлайн-торгівля радше порятунок, а не прибутковий бізнес. Поки ж її місія – дати роботу людям, а покупцям – необхідні речі для життя.

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