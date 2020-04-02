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Від штрафу до в’язниці: що загрожує порушникам карантину у Франції

У Франції вже третій тиждень люди можуть виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності – зокрема, по харчі. При цьому, при собі мусять мати письмове пояснення. Порушників штрафують.

Аптека, як і магазини, фігурує серед дозволених причин для виходу з дому і не обмежується часовими чи територіальними рамками, як прогулянка.

Проблеми виникають, коли дозволу нема, та і пояснення не дуже чіткі. Подробиці про ситуацію із заборонами та штрафами у Франції дивіться у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Євгенії Руденко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Іспанія посилює карантин через порушників.

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