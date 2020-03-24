Від швидкої до буднів у лікарні. Який шлях проходять інфіковані на Covid-19
Захворіти на коронавірус. Як це? Інфіковані викладають відео доправлення швидкими в медзаклади і показують, як їх лікують, годують та чим хворі займаються у палатах.
Українці з підозрою або підтвердженим коронавірусом викладають відео своєї госпіталізації. Журналістку LB.ua Анну Стешенко забирали з симптомами до інфекційного відділення.
Вона контактувала з хворими депутатами, тому, коли запідозрила недобре, викликала швидку.
Щоби потрапити до відділення Олександрійської лікарні, Анна у швидкій вистояла годинну чергу. Прийом здійснюється повільно, бо після кожного підозрілого пацієнта все дезінфікується.
Однак, попри те, що Анна потрапила в медзаклад в першій половин дня, перший ПЛР-тест лікарі взяли аж надвечір.
Окрім того, лікарі вже не знають, куди розміщувати нових пацієнтів з підозрою.
Одного пацієнта охороняють поліцейські патрулі.
Ще цікавіше виглядає спосіб доставки їжі. Очевидно, санітарка не має захищеного костюма, тому не заходить в палату з хворим.
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