Від швидкої до буднів у лікарні. Який шлях проходять інфіковані на Covid-19

Захворіти на коронавірус. Як це? Інфіковані викладають відео доправлення швидкими в медзаклади і показують, як їх лікують, годують та чим хворі займаються у палатах.

Українці з підозрою або підтвердженим коронавірусом викладають відео своєї госпіталізації. Журналістку LB.ua Анну Стешенко забирали з симптомами до інфекційного відділення.

Вона контактувала з хворими депутатами, тому, коли запідозрила недобре, викликала швидку.

Щоби потрапити до відділення Олександрійської лікарні, Анна у швидкій вистояла годинну чергу. Прийом здійснюється повільно, бо після кожного підозрілого пацієнта все дезінфікується.

Однак, попри те, що Анна потрапила в медзаклад в першій половин дня, перший ПЛР-тест лікарі взяли аж надвечір.

Окрім того, лікарі вже не знають, куди розміщувати нових пацієнтів з підозрою.

Одного пацієнта охороняють поліцейські патрулі.

Ще цікавіше виглядає спосіб доставки їжі. Очевидно, санітарка не має захищеного костюма, тому не заходить в палату з хворим.

Факти ICTV раніше писали про те, скільки в Україні апаратів штучної вентиляції легень.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.