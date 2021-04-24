Від скрипки до кисневих апаратів: як у Рівному інженер допомагає рятувати хворих

Він робив безпілотники та скрипки, але протягом останніх 4 місяців без нього ніяк рівненським медикам. Інженер за освітою Олег Шевчук ремонтує та налаштовує кисневі концентратори.

Він не зміг бути осторонь. Коли коронавірус почав стрімко вкладати у лікарняні ліжка родичів та друзів, Олег запропонував свою допомогу рівненській районній лікарні.

Спочатку хотів спробувати зробити власний кисневий концентратор, але вирішив не ризикувати і запропонував свою допомогу в ремонті дихального обладнання.

Нині в лікарні ситуація складна. Відкрили свою кисневу станцію та задіяли майже 2 сотні концентраторів. І поки медики стежать за станом хворих, Олег пильнує аби обладнання не дало збій.

Чоловік вже налаштував більше сотні концентраторів, 2 відремонтував капітально. Аби втримати біля себе вмілого інженера його частково взяли на роботу у лікарню.

Коронавірус в Україні

За 24 квітня 2021 року в Україні зафіксували понад 12 тис. хворих на коронавірус. Ситуація досі залишається складною в Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

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