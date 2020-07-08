Від страху до інсульту: як уникнути тяжких наслідків захворювання на Covid-19

Відновлення після коронавірусу може бути затяжним. Страх, панічні атаки, стрес, втрата смаку, нюху, слабкість у м’язах і до інсульту – це невеликий перелік проблем зі здоров’ям, які може після себе лишити коронавірус.

Від правильного налаштування хворого одразу після вердикту про інфікування коронавірусом і реабілітації після виписки з лікарні можна уникнути тяжких наслідків.

В ідеалі з хворими мають постійно працювати психологи. Тим паче, коли ліків немає, а невідомість – породжує страх. Та поки реальність – інша. Медиків ледь вистачає.

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Фахівці радять у разі інфікування, не приймати його як катастрофу, коронавірус спричиняє низку психологічних проблем, які можуть проявлятися згодом.

Після виписки з лікарні людина ще не повністю здорова. Ниркова недостатність, проблеми з легенями, серцем і навіть інсульт – це ускладнення Covid-19. У більшості випадків потрібна тривала реабілітація. Медики радять почати з найпростішого – більше рухатися і кілька тижнів бути під наглядом сімейного лікаря.

Для швидшого відновлення медики радять скласти розклад дня і не перевантажувати організм. Корисним буде спілкування з рідними, йога і медитація.

Реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може сягати 150 тисяч. Такої думки дотримується головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він посилається на дослідження Київської школи економіки, згідно із яким в Україні в середньому виявляють близько 35% хворих.