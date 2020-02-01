Від Toyota до Tesla: з 1 лютого діє новий перелік авто, для яких встановлено податок

Маєте дороге авто – платіть податок 25 тис. грн. Це стосується машин, ціна яких понад півтора мільйона гривень.

Але цього року список авто для підвищеного податку покоротшав майже вдвічі. Чому? Про причини не говорять ані в Мінекономіки, ані податківці.

З подробицями розбиралася Олена Астахова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюють нелегальні перевізники.

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