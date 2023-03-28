Від вручення повістки до відправлення на фронт: вся правда про мобілізацію
Як проходить мобілізація в Україні, кого можуть призвати та як швидко призовника можуть відправити на фронт після того, як вручили повістку – детально розповідає Військове телебачення України в ефірі телемарафону Єдині новини.
Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК у Києві Володимир Новосядлий пояснює, що група отримує конкретні адреси військовозобов’язаних з відповідними спеціалізаціями, які зараз необхідні для поповнення лав ЗСУ і підлягають виклику до територіального центру комплектування.
– Маршрут групи визначається відповідно до поставлених мобілізаційних розпоряджень та завдань, які ми маємо виконати. Тобто визначається категорія військовозобов’язаних, які підлягають виклику, – пояснив він.
Після отримання повістки необхідно з’явитися до ТЦК у зазначений час, але одразу нікого не відправляють на фронт – це лише заклик з’явитися для перевірки документів.
З собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, медичні документи, якщо є – посвідчення водія, документи про освіту, склад сім’ї, про наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю, щоб можна було ідентифікувати право на відтермінування.
– Багато випадків, коли військовозобов’язані самі не надають інформацію про зміни їхніх облікових даних, як це визначено в законодавстві. Це інформація про народження дитини, про те, що навчається, що є студентом, яка дає право на відстрочку, – розповів Новосядлий.
Водночас повідомлення про зміни облікових даних – обов’язок самого військовозобов’язаного. Таку інформацію він має подавати кожні 5 років. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 850 до 1 800 грн.
Після звірки документів направляють на проходження військово-лікарської комісії. Необхідно пройти окуліста, невропатолога, хірурга, терапевта, стоматолога, а за необхідності додаються і лікарі вузьких спеціальностей.
– Військово-лікарська комісія під час ухвалення рішення опирається на порушення функцій органів або систем, – розповідає голова ВЛК Дарницького ТЦК Дмитро Василенко.
На основі цих висновків ухвалюється рішення: придатний, обмежено придатний або непридатний до військової служби.
Після отримання висновку ВЛК треба повернутися до мобілізаційного відділу, де вже запропонують пройти навчання в одному з центрів.
Але перед цим треба пройти тестування у психолога, яке називається Адаптивінсть 200. Треба відповісти так або ні на 200 питань. Якщо ж військовозобов’язаний не складає такий тест, його не рекомендують до військової служби.
Після цього наступним етапом має бути навчальний центр. Лише після проходження відповідного навчання вас можуть відправити на фронт.