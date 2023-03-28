Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Від вручення повістки до відправлення на фронт: вся правда про мобілізацію

Юлія Сеник Ведуча Факти ICTV Валентина Летяк редакторка стрічки

Як проходить мобілізація в Україні, кого можуть призвати та як швидко призовника можуть відправити на фронт після того, як вручили повістку – детально розповідає Військове телебачення України в ефірі телемарафону Єдині новини.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК у Києві Володимир Новосядлий пояснює, що група отримує конкретні адреси військовозобов’язаних з відповідними спеціалізаціями, які зараз необхідні для поповнення лав ЗСУ і підлягають виклику до територіального центру комплектування.

– Маршрут групи визначається відповідно до поставлених мобілізаційних розпоряджень та завдань, які ми маємо виконати. Тобто визначається категорія військовозобов’язаних, які підлягають виклику, – пояснив він.

Після отримання повістки необхідно з’явитися до ТЦК у зазначений час, але одразу нікого не відправляють на фронт – це лише заклик з’явитися для перевірки документів.

З собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, медичні документи, якщо є – посвідчення водія, документи про освіту, склад сім’ї, про наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю, щоб можна було ідентифікувати право на відтермінування.

– Багато випадків, коли військовозобов’язані самі не надають інформацію про зміни їхніх облікових даних, як це визначено в законодавстві. Це інформація про народження дитини, про те, що навчається, що є студентом, яка дає право на відстрочку, – розповів Новосядлий.

Водночас повідомлення про зміни облікових даних – обов’язок самого військовозобов’язаного. Таку інформацію він має подавати кожні 5 років. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 850 до 1 800 грн.

Після звірки документів направляють на проходження військово-лікарської комісії. Необхідно пройти окуліста, невропатолога, хірурга, терапевта, стоматолога, а за необхідності додаються і лікарі вузьких спеціальностей.

– Військово-лікарська комісія під час ухвалення рішення опирається на порушення функцій органів або систем, – розповідає голова ВЛК Дарницького ТЦК Дмитро Василенко.

На основі цих висновків ухвалюється рішення: придатний, обмежено придатний або непридатний до військової служби.

Після отримання висновку ВЛК треба повернутися до мобілізаційного відділу, де вже запропонують пройти навчання в одному з центрів.

Читайте
Що означає повістка на відправку: пояснює юрист

Але перед цим треба пройти тестування у психолога, яке називається Адаптивінсть 200. Треба відповісти так або ні на 200 питань. Якщо ж військовозобов’язаний не складає такий тест, його не рекомендують до військової служби.

Після цього наступним етапом має бути навчальний центр. Лише після проходження відповідного навчання вас можуть відправити на фронт.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Прикордонники показали, як знищили схованку вагнерівців у Бахмуті
Прикордонники показали, як знищили схованку вагнерівців у Бахмуті
Міністр енергетики заявив, що Україна готова знову розпочати експорт електроенергії до Європи
Міністр енергетики заявив, що Україна готова знову розпочати експорт електроенергії до Європи
Махінації на 150 млн грн: СБУ викрила податківців, які вкрали активи компаній на ТОТ
Махінації на 150 млн грн: СБУ викрила податківців, які вкрали активи компаній на ТОТ
Атака дронів на Київ, Дніпро та бої на Донбасі: що відбувається на 398-ту добу війни (онлайн)
Атака дронів на Київ, Дніпро та бої на Донбасі: що відбувається на 398-ту добу війни (онлайн)
Відео, де невідомий в формі ЗСУ нібито стріляє по цивільному авто, є примітивним російським фейком – ГУР
Відео, де невідомий в формі ЗСУ нібито стріляє по цивільному авто, є примітивним російським фейком – ГУР
Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою: Кулеба про вступ України до ЄС та НАТО
Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою: Кулеба про вступ України до ЄС та НАТО
Катастрофічна помилка: сотні фехтувальників просять переглянути рішення щодо допуску росіян
Катастрофічна помилка: сотні фехтувальників просять переглянути рішення щодо допуску росіян
Знайшли помилку в тексті?
Помилка