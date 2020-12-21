Від Єгипту до Занзібару: де українці можуть відпочити на новорічні свята

Через пандемію коронавірусу Європа закрита для туристів. В Україні також введуть жорсткий локдаун, проте кордони залишаться відкритими.

Для українців буде доступним відпочинок у Єгипті.

– Можна знайти варіант за $300 на тиждень. Ближче до новорічних свят вартість зростатиме. В Єгипті очікують, що зимовий сезон буде продуктивнішим, аніж осінній. Адже головний конкурент – Туреччина уже не може запропонувати пляжний відпочинок, бо на узбережжі холодно, – розповів голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Охочим відвідати Туреччину варто враховувати, що там щодня фіксують близько 30 тис. випадків Covid-19. Також на вихідні там діє комендантська година. У новорічні свята вона триватиме з 21.00 31 грудня до 5.00 4 січня.

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Заможні туристи для пляжного відпочинку можуть обрати Домінікану. Ціна на одну людину на тиждень стартує від $1 тис.

Також можна вирушити до Мексики, проте доведеться викласти понад $1 тис.

Восени з’явилися прямі перельоти з України на Занзібар. Тижневий відпочинок на екзотичному острові коштує близько $700.

Де зустріти Новий рік в Україні

Якщо ви хочете урізноманітнити святкування Нового року 2021, чудовою ідеєю буде вечеря з рідними або невелика подорож. В Україні є багато цікавих локацій, де можна яскраво провести час та зарядитися новорічним настроєм.

Факти ICTV підготували добірку цікавих ідей, де зустріти Новий рік 2021 в Україні.

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