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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

Відбудова енергетики: яким буде наступний опалювальний сезон

Відбудувати енергосистему якнайшвидше – таке завдання ставить уряд. Роботи багато, бо ворог пошкодив 50 відсотків об’єктів. Відбудова триває не так швидко, як хотілося б, кажуть фахівці. Водночас вони наголошують: саме зараз в Україні є шанс створити модернову енергосистему, зібравши у світі найкращі зразки і технології. Так, це буде дорожче, довше, але надійніше і якісніше.

Минулого сезону росіяни пошкодили 75 відсотків теплогенерації ДТЕК. Загалом в Україні зруйновано половину всіх енергетичних об’єктів. Тож наступний опалювальний сезон буде проводитися в основному завдяки вугільній генерації.

За прогнозами, вже до 2035 Україна взагалі має відмовитися від вугілля. Ми це задекларували ще до війни, на кліматичній конференції у Глазго. Війна переконала – зміни в енергосистемі – це питання не лише екології, а й національної безпеки. І хоч енергетики роблять все можливе, щоб пережити цю зиму – важливо не забувати про модернізацію.

Андрій Коболєв саме намагається пришвидшити цей перехід, інвестуючи в проєкти декарбонізації енергетики. Уряд ці принципи теж декларує. Так Україна та США готують спільну програму з декарбонізації й сталості української енергетики.

Можна будувати і великі, і малі атомні реактори. Все залежить від економічної доцільності. Енергоатом повідомив про будівництво 20 малих реакторів спільно з американською Holtec International у квітні. Обладнання планують ввести в експлуатацію до 2029 року. І це, кажуть в Енергоатомі – не єдиний такий контракт.

Ці малі реактори, наголошують у Holtec, можна вмонтувати в інфраструктуру теплових станцій, щоправда, видаливши вугільні котли. Фізика процесу в малих модульних реакторах така ж, як у великих. Але, якщо потужність великих блоків від 700 мегаватів, то малих – до трьохсот, вони зручніші, їх можна зібрати на заводі і поставити де потрібно. Є ще мікрореактори потужністю  до 10 мегаватів. Вони компактні і вміщуються у шестиметрову фуру.

У Житомирі сонячну електростанцію запускають у місцевій лікарні. Інвесторів з Чехії допомогла знайти екологічна громадська організація. А на Миколаївщині ДТЕК будує Тилігульську вітроелектростанцію – важливий і біогаз.

Для балансування важливі й накопичувачі електроенергії. Ліцензію на їх роботу вже видала  Нацкомісія державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. І щоб все це працювало, слід розбудовувати мережі.

Нині в України є шанс сформувати наймодернішу енергосистему у світі, тому інвестори закликають уряд не втрачати час, а скористатися підтримкою Заходу, унеможливити корупцію і допомогти енергокомпаніям, які готові до енергетичної революції.

Енергетика, Факти ICTV
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