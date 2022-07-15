Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Відбудова Київщини розпочалася: хто стане власником першого житла від держави

Владислав Круглов Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

Київщина вже 4-й місяць оговтується від навали окупантів. Люди починають відновлювати свої будинки, пошкоджені унаслідок війни.

Натомість є ті, кому відбудовувати нічого, бо російські нелюди під фундамент зруйнували їхнє житло. Тож на допомогу українцям прийшла держава і зобов’язалася відбудувати зруйновані будинки.

Приватні будинки зводяться за єдиним типовим проектом для всіх, розраховане житло на родини з 5-6 осіб, усі будівлі мають житлову площу у 98 квадратних метрів.

Проект зведення нового житла у Дмитрівці, що на Київщині фінансується обласною адміністрацією. Будівництво перших 5 приватних будинків це пілотний проект, вартістю 1,5 млн. грн. завершити його планують найближчі тижні.

Це перша масштабна відбудова в області. За словами очільника Київської облдержадміністрації Олексія Кулеби, спочатку зведуть 15 таких домівок у Дмитрівці, після чого в інших населених пунктах. Роботи чимало, бо унаслідок навали окупантів в області зруйновано понад чотири з половиною тисячі приватних будинків.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Крок до відновлення експорту зерна — зроблено: про що домовились Україна та Росія
Крок до відновлення експорту зерна — зроблено: про що домовились Україна та Росія
Виведення військ та відмова від територіальних претензій – реакція ОП на нові вимоги РФ
Виведення військ та відмова від територіальних претензій – реакція ОП на нові вимоги РФ
Із бомбосховищем і мінімальним ремонтом: яким буде житло для переселенців
Із бомбосховищем і мінімальним ремонтом: яким буде житло для переселенців
Недобудови, нове “з нуля” чи іпотека: які варіанти житла для переселенців розглядає держава
Недобудови, нове “з нуля” чи іпотека: які варіанти житла для переселенців розглядає держава
Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР після визнання нею “Л/ДНР”
Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР після визнання нею “Л/ДНР”
На заміну знищеним: Франція передасть Україні 36 легкозбірних мостів
На заміну знищеним: Франція передасть Україні 36 легкозбірних мостів
Розроблено другу частину довідника з відбудови міст України – Тимошенко
Розроблено другу частину довідника з відбудови міст України – Тимошенко
На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Знайшли помилку в тексті?
Помилка