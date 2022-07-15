Відбудова Київщини розпочалася: хто стане власником першого житла від держави

Київщина вже 4-й місяць оговтується від навали окупантів. Люди починають відновлювати свої будинки, пошкоджені унаслідок війни.

Натомість є ті, кому відбудовувати нічого, бо російські нелюди під фундамент зруйнували їхнє житло. Тож на допомогу українцям прийшла держава і зобов’язалася відбудувати зруйновані будинки.

Приватні будинки зводяться за єдиним типовим проектом для всіх, розраховане житло на родини з 5-6 осіб, усі будівлі мають житлову площу у 98 квадратних метрів.

Проект зведення нового житла у Дмитрівці, що на Київщині фінансується обласною адміністрацією. Будівництво перших 5 приватних будинків це пілотний проект, вартістю 1,5 млн. грн. завершити його планують найближчі тижні.

Це перша масштабна відбудова в області. За словами очільника Київської облдержадміністрації Олексія Кулеби, спочатку зведуть 15 таких домівок у Дмитрівці, після чого в інших населених пунктах. Роботи чимало, бо унаслідок навали окупантів в області зруйновано понад чотири з половиною тисячі приватних будинків.

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