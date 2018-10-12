Відчай і ями по коліна: чому дороги Прикарпаття десятиліттями чекають на ремонт

3 млрд. грн. треба аби реанімувати місцеві дороги на Прикарпатті. Їх не ремонтували десятки років, вони не просто аварійні, вони не проїзні. Цього року фінансування робітки наче б то збільшили, але жодного результату це поки не дало.

Старе полотно кришиться просто на очах. Люди чи не щодня перекривають дороги. Роблять це з розпачу, бо іншого варіанту, аби розказати про тотальне бездоріжжя, просто не мають.

Дивіться: Ями у висоту машини. На Миколаївщині люди перекрили дороги

Ями по коліна та місцями ще радянський асфальт. Колись довколишніми селами автобуси курсували щопівгодини, тепер на дорогах порожньо. Аби потрапити на роботу чи навчання, люди йдуть пішки, або ж викликають таксі. Ті вимагають непомірну плату.

На наступний рік на латання, ремонт та будівництво доріг обласного та місцевого значення з дорожнього фонду мали б виділили понад 480 млн. грн. Цього частково вистачить, аби зменшити аварійність на дорогах та невдоволення прикарпатців. Адже, щоб за рік відремонтувати усі зруйновані шляхи, треба щонайменше 3 млрд. грн.

До слова, на Одещині люди тиждень перекривають дорогу Кучургани-Вінниця.

Опубліковано Жовтень, 12 в 11:18



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.