Віддалена робота в Україні: що змінив формат і чи повернуться люди в офіси

З початку пандемії та переходу на дистанційну форму роботи минув майже рік. Оптимізму в економіці замало для повернення працівників назад в офіси та підприємства. Більшість компаній планують продовжити режим віддаленої роботи.

За рік пандемії зроблено чимало досліджень ефективності дистанційного режиму. Однозначної відповіді немає. Для освіти вже очевидний провал онлайн-навчання – студентам та учням потрібні викладачі та живе спілкування.

Однак фахівці ІТ-індустрії побачили після перехідного періоду зростання ефективності віддаленого режиму. Тож такий формат планують залишити й далі.

– Я вже планую, що у нас в компанії буде одне фізичне робоче місце на три людини. Умовно на 300 осіб в компанії буде 100 робочих місць. Кому треба – прийшли в офіс, кому не треба – не прийшли в офіс.

Читайте Як перепланувати та облаштувати робоче місце вдома на час карантину

Закон про дистанційну роботу

У лютому в Україні ухвалили законопроект про дистанційну роботу. Документ врегулює норми роботи фрілансерів.

Серед положень закону – трудовий договір з можливістю нефіксованого робочого часу. Детальніше про закон щодо дистанційної роботи читайте на Фактах ICTV.