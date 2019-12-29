Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Віддали 127, отримали 76. Як пройшов обмін полоненими

Довгоочікуваний обмін полоненими між Україною і так званими “ЛНР та ДНР”розпочався об одинадцятій ранку і завершився близько шістнадцятої. Усе відбувалося в Донецькій області на КПВВ Майорськ, тож сьогодні для звичайних громадян пункт пропуску був закритий. Полонених привезли автобусами.

Читайте: Обмін полоненими: звільнених українців зустрічають у Борисполі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Загалом, з полону бойовиків вдалося повернути 76 українців. За даними Радника секретаря РНБО Сергія Сівохи, 4 звільнених вирішили залишитися в ОРДЛО через родини. На сам обмін жодного українського ЗМІ не допустили. Однак в інтернет потрапили кадри, на яких звільнені діляться першими емоціями.

Ми віддали 127 осіб, серед яких, терорист Лусваргі та екс-беркутівці. Саме їх звільнення з-під варти викликало великий резонанс у суспільстві, а родичі герої Небесної сотні вимагали не відпускати злочинців.

Факти ICTV раніше писали про те, що з’явився повний список звільнених осіб.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника – Зеленський про обмін полоненими
Обмін полоненими: літак з українцями приземлився у Борисполі
До наступного обміну полоненими включать політв’язнів з Криму
Обмін полоненими: звільнених українців зустрічають у Борисполі (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Що очікує Україну в 2020 році – астропрогноз
У посольстві США схвалили обмін полоненими між Україною і ОРДЛО
Обмін полоненими: з’явився повний список звільнених осіб
Віддали 127 осіб в ОРДЛО – Сивохо про обмін полоненими

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка