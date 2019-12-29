Віддали 127, отримали 76. Як пройшов обмін полоненими

Довгоочікуваний обмін полоненими між Україною і так званими “ЛНР та ДНР”розпочався об одинадцятій ранку і завершився близько шістнадцятої. Усе відбувалося в Донецькій області на КПВВ Майорськ, тож сьогодні для звичайних громадян пункт пропуску був закритий. Полонених привезли автобусами.

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Загалом, з полону бойовиків вдалося повернути 76 українців. За даними Радника секретаря РНБО Сергія Сівохи, 4 звільнених вирішили залишитися в ОРДЛО через родини. На сам обмін жодного українського ЗМІ не допустили. Однак в інтернет потрапили кадри, на яких звільнені діляться першими емоціями.

Ми віддали 127 осіб, серед яких, терорист Лусваргі та екс-беркутівці. Саме їх звільнення з-під варти викликало великий резонанс у суспільстві, а родичі герої Небесної сотні вимагали не відпускати злочинців.

Факти ICTV раніше писали про те, що з’явився повний список звільнених осіб.

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