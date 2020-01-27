Відеохроніка та речі жертв Голокосту: меморіал Яд Вашем в Єрусалимі

Ідея створення меморіалу Яд Вашем зародилася ще під час Другої світової, аби ніколи не забути про масові жорсткі вбивства євреїв.

Вперше двері комплекс Яд Вашем на горі Герцля в Єрусалимі відкрив двері для відвідувачів у 1957-му. Це не просто гігантський музей, площею понад чотири тисячі квадратних метрів. Це – науковий центр, який збирає інформацію про жертв та тих, хто їх рятував. У Яд Вашем пишаються базою, яку вони вже зібрали.

А от українські дослідники кажуть, що попри все, там мало інформації про українців. Ольга Читайло побувала і Єрусалимі та поспілкувалася із нашими фахівцями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що прем’єр Нідерландів вперше офіційно вибачився за роль країни в Голокості.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.