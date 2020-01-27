Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Відеохроніка та речі жертв Голокосту: меморіал Яд Вашем в Єрусалимі

Ідея створення меморіалу Яд Вашем зародилася ще під час Другої світової, аби ніколи не забути про масові жорсткі вбивства євреїв.

Вперше двері комплекс Яд Вашем на горі Герцля в Єрусалимі відкрив двері для відвідувачів у 1957-му. Це не просто гігантський музей, площею понад чотири тисячі квадратних метрів. Це – науковий центр, який збирає інформацію про жертв та тих, хто їх рятував. У Яд Вашем пишаються базою, яку вони вже зібрали.

А от українські дослідники кажуть, що попри все, там мало інформації про українців. Ольга Читайло побувала і Єрусалимі та поспілкувалася із нашими фахівцями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що прем’єр Нідерландів вперше офіційно вибачився за роль країни в Голокості.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Визволення Аушвіцу: Зеленський взяв участь у заходах до річниці події
Прем’єр Нідерландів вперше офіційно вибачився за роль країни в Голокості
Безпрецедентний прояв зла: 10 фактів про Голокост
Зеленський обговорив із Нетаньягу відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю
Голокост в Україні: Зеленський в Ізраїлі згадав історію своєї родини
Український народ, як ніхто, розуміє трагедію Голокосту – Зеленський
Зеленський не зустрівся з Путіним в Ізраїлі: у Кремлі сказали чому
Зеленський не прийшов на форум пам’яті Голокосту – Ізраїль стурбований

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка