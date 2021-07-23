Відкачують воду і відновлюють електропостачання: наслідки негоди в Одесі

Ніч на 22 липня одесити запам’ятають надовго – сотня повалених дерев, десятки затоплених автомобілів, бурхливі річки на головних магістралях міста та підтоплені будинки.

Люди самостійно намагалися відкачувати воду у своїх будинках і рятували майно.

Зараз вже повернули електропостачання у знеструмлені будинки Приморського і Малиновського районів, які постраждали найбільше. Роботи комунальникам і аварійним службам вистачає досі.

Зокрема, евакуювали вже понад 30 осіб. Також рятувальники здійснюють прибирання дерев з проїжджої частини.

У міськраді припускають, якщо злива тривала б довше, то масштаби були б катастрофічні. Вода майже залила аварійну Хаджибейську дамбу, яка відокремлює лиман від Суворовського району міста, де проживає 200 тис. осіб.

У мікрорайоні Пересип вода поступово сходить. Водночас міський транспорт, який з’єднує Суворовський район з Приморським, досі не працює. Також рятувальники повідомили, що людина, яку бурхливим потоком несло Аркадійською алеєю в море, вижила.

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