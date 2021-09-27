Відкладати змолоду: як українцю забезпечити собі безбідну старість

Хтось думає про бебі-бокси, а комусь уже і про старість час подбати. Демографічна ситуація в Україні наразі така, що один працівник годує двох пенсіонерів мінімум, і цей розрив лише поглиблюватиметься.

Сподіватися на гідну пенсію від держави сьогодні не варто. Натомість відкладати на старість змолоду, цікавитися накопичувальними проектами недержавних фондів чи інвестувати заради пасивного прибутку – не завадить.

Як розповіла 22-річна Ольга Герасимчук – колишня студентка, а нині співробітниця ІТ-компанії, про відкладання грошей для пенсії вона вже замислилася. Дівчина зізналася, що як один із варіантів розглядала розвиток власного бізнесу, який би у майбутньому приносив дохід. Їй також дуже хотілося мати якийсь пасивний дохід, і вибір впав на інвестиції.

Зрештою Ольга придбала облігації трьох іноземних компаній, найвідоміша з яких – американський виробник електромобілів Tesla. За півроку дівчина вклала понад три з половиною тисячі доларів і за 5 місяців заробила 12% від інвестицій компаній.

– А чому б ні. Інвестувати давно хотіла, давно про це думала, і починати з чогось треба, – зазначила вона.

Аби українцеві відкрити рахунок у цінних паперах за кордоном, насамперед знадобиться початковий капітал. Розпочати можна із кількасот доларів, а далі – справа за довідкою про походження доходів. І найголовніше – пошук брокера, який відкриватиме рахунок у цінних паперах.

– На сьогодні відкриття брокерського рахунку у закордонного міжнародного брокера займає близько 50 хвилин. Для цього нам потрібні всього два документи. Один документ, який посвідчує нашу особу, інший документ, який посвідчує місце проживання, тобто нашу резидентність, – пояснює інвестиційний консультант Василь Матій.

Українські банки та страхові компанії теж пропонують програми тривалого накопичення на пенсію. Тривалість таких програм може сягати від семи до двадцяти років, а місячний платіж – від чотирьохсот до тисячі гривень. Гарантований дохід – 4% річних у гривнях. Також передбачено додатковий інвестиційний дохід.

Як розповів менеджер з банківського страхування Райффайзен Банку Костянтин Маслюк, зараз більшість договорів укладається на строк від 10 до 15 років.

– Кожен десятий договір укладається на строк 16, 17, 18 і 20 років. Кожен 10 договір. Тобто це не рідкість, – зазначив Маслюк.

У Райффайзен Банку в такій програмі взяли участь понад 30 тисяч клієнтів. Залежно від тривалості угоди та суми вкладень можна накопичити від тридцяти тисяч до понад мільйона гривень. Передчасне зняття коштів можливе лише у разі припинення угоди. У випадку загибелі вкладника його родина отримує повну суму, передбачену договором.

Загалом майже 900 тисяч українців вже звернулися до недержавних пенсійних фондів. Нині таких фондів 63. Люди дедалі активніше інвестують у державні цінні папери, облігації підприємств, нерухомість чи коштовні метали.

Є й ті, хто відкладає на пенсію під матрац, на власний страх і ризик.

В Україні ніяк не запрацює трирівнева пенсійна система. Офіційно діє лише її перший рівень – це солідарна пенсія з податків працюючого населення.

Другий рівень передбачає відрахування роботодавців на персональні рахунки працівників. Третій – добровільне інвестування.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі в Україні в приватних пенсійних фондах уже накопичено декілька мільярдів гривень. За словами очільника уряду, це фактично і є третій рівень пенсійної системи, який відбувся без запровадження другого.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.