Відклали автомат, щоб приготувати вечерю: як святкують Різдво на передовій

Під тимчасово окупованою Горлівкою Донецької області також не забули про Святий вечір. Єдиний військовослужбовець Ольга покинула свої позиції, щоб приготувати побратимам вечерею.

На передовій кожен одне одному брат чи сестра – всі, як одна велика родина, кажуть наші військовослужбовці. До того ж душу воїнів постійно гріє любов дітей. Вони пишуть листи на фронт.

За святковий стіл армійці сідають по черзі – покидати позиції повністю не можна. За розмовою згадують рідних та друзів, хваляться фотографіями своїх дітей. Про що мріють та згадують українські воїни напередодні Різдва, дивіться у матеріалі.

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5 січня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

6 січня на початку доби було зафіксовано два порушення. Детальніше про новини ООС читайте на Фактах ICTV.