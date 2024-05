Відключення світла по Україні – що змінилось у графіку | Новини Факти ICTV за 22.05.2024

– Наслідки удару по Харкову – наживо з місця влучання

– 82 ОДШБр на захисті Харківщини

– Які закони ухвалили українські депутати – репортаж із Верховної Ради

– Планові відключення світла з 19 години вечора

– Фільм Football Must Go On від українського режисера на кінопремії у США

– Бійці 32 бригади організували кубок Незламності на футбольному турнірі

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17.30 (22.05.2024)

