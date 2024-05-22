Відключення світла по Україні – що змінилось у графіку | Новини Факти ICTV за 22.05.2024

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17.30 (22.05.2024)

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