Відкрили сейф дідуся і померли: подробиці загибелі дітей на Рівненщині

На Рівненщині правоохоронці продовжують шукати небезпечні вибухові предмети в господарстві, де 13 липня від вибуху саморобного пристрою загинули двоє дітей. Трагедія сталася в селі Смига, коли брат з сестрою прийшли до дідуся, який живе по сусідству.

Удома нікого не було і вони натрапили на вибухівку, яка спрацювала. Нажаль, діти не вижили, а чоловіка затримали. В помешканні знайшли ще три таких саморобних пристрої. У різних схованках виявляють і старі боєприпаси.

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12-тирічної Іванки та на рік старшого Олега не стало вмить. Вибух саморобного пристрою був настільки сильним, що шансу вижити в дітей не було. Вони часто навідувалися до бабусі з дідусем, які живуть по сусідству. Того дня, доки нікого не було вдома, діти відкрили сейф дідуся – там і лежала вибухівка, яка вмить рвонула.

У селі чоловіка називають Мінером. Він не один рік стягував додому старі боєприпаси, які знаходив у лісах чи на місцевому полігоні. Його кілька разів притягували за це до кримінальної відповідальності, та чоловік відбувся умовним терміном.

Територію довкола помешкання обгородили, тут небезпечно, адже в різних схованках правоохоронці знаходять боєприпаси.

Чоловіка звинувачують у навмисному вбивстві, його затримали. Родичі ж просять максимального покарання, адже переконані, страшної біди можна було уникнути. Небезпечне та безглузде хобі 59-річного дідуся забрало життя двох дітей, у сім’ї залишилася старша донька.

Нагадаємо, у селі Чорні Ослави жінка зарізала чоловіка на побаченні через сварку.

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