Відкриті дані у Дрогобичі: чим корисно і як вплинуло на місто

Вітчизняні чиновники стають відкритішими. Україна посіла друге місце серед країн, що досягли найбільшого прогресу за останні 4 роки в сфері оприлюднення інформації. Загалом же ми – 17-ті серед 30-ти країн, що долучилися до Міжнародної хартії відкритих даних. У самій Україні лідером із відкриття даних став Дрогобич.

Місцеві чиновники наважилися публікувати повністю всю інформацію про життя міста: від реєстрів нерухомості – до тендерних процедур і кількості пацієнтів у поліклініці. І тепер усе це доступне з будь-якого гаджета на єдиному ресурсі.

Як результат, Дрогобич визнали найкращим містом в Україні у сфері відкритих даних. Як нудну статистику перетворити на корисні сервіси, яскраво продемонстрували на прикладі місцевої поліклініки. Дрогобич – перше в країні місто, де пацієнти записуються до лікаря он-лайн і мають власну електронну медкарту.

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Отож Дрогобичем почали більше цікавитися інвестори, а доходи від реклами подвоїлися.

Керівник Дрогобицького смарт-сіті пояснює: увесь секрет – у подачі даних. На сайт виклали не просто сухі цифри в безкінечних таблицях, а вже готову до використання аналітику.

Такий проект відкритих даних коштував недорого й окупився за перший же рік роботи.

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Опубліковано Вересень, 24 в 17:02



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