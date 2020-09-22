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Відкриті списки і пропорційна система. Що зміниться на місцевих виборах 2020

За місяць до місцевих виборів українці лише починають придивлятися до кандидатів і краєм вуха чують про нову виборчу систему – пропорційну із відкритими списками.

Вперше наш виборець отримує можливість обрати не лише партію, а й впливати на те, хто зі списку потрапить до відповідної ради. Але тут доведеться не полінуватися і навчитися, як заповнювати бюлетень.

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Кияни матимуть найменше мороки, кожен отримає всього два бюлетені, бо обирають лише мера та міську раду. На Луганщині та Донеччині даватимуть по три – бо через окупацію обласні ради не визначатимуть.

Водночас є ті міста, де виборчих документів буде аж п’ять. Це Полтава, Житомир, Кропивницький, Херсон, Кривий Ріг. Там голосуватимуть ще й за районні ради.

Усі бюлетені будуть відрізнятися за кольором, а ще з’явилася і нова форма. Якщо за кандидатів у мери треба буде ставити просто галочку чи хрестик, то обираючи силу до районної чи обласної ради, потрібно прописати ще й номер зі списку партії, який вам насамперед імпонує. Цифри вписувати за трафаретним принципом.

Якщо проголосуєте лише на половину, тобто лише за партію, а персоналію не оберете, партія вирішить за вас, хто саме отримає мандат. Якщо випадково зіпсуєте бюлетень, у вас є шанс лише на одну заміну.

Скоріш за все, нова система і новий бюлетень викликатимуть найбільше питань саме в день виборів. І в цьому можуть бути ризики, кажуть у Комітеті виборців України. У ЦВК заспокоюють, якщо цифра буде вписана навіть не в трафаретний спосіб, але вона буде чіткою, її врахують.

Та визнають, з такими нюансами затягнеться і підрахунок. Нещодавно моделювали ситуацію і порахували голоси лише за двома пунктами – вибори мера та міської ради за шість годин. А якщо бюлетенів чотири чи п’ять, то і доби може не вистачити.

Демократія дається не просто, тож мінімум, що може зробити кожен за цей місяць – це обрати своїх кандидатів і потренуватися голосувати.

Депутати пропонують зміни до законів про вибори

Народні депутати зареєстрували законопроект, яким пропонують внести зміни до Виборчого кодексу і законів через особливості проведення виборів під час карантину.

Зокрема, він передбачає, що проведення передвиборної агітації повинне бути з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Дільничні виборчі комісії спеціальної виборчої дільниці, які існують на постійній основі в стаціонарі охорони здоров’я, де лікуються пацієнти з Covid-19, пропонують створити не пізніше, ніж за 10 днів до дня виборів.

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