Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Відкриті ТЦ та літні відпустки за кордоном: як Чехія виходить з карантину

Одна з перших країн Європи, яка запровадила карантин, тепер є однією з перших, хто з нього виходить. Мова про Чехію. Там відкрилися торгівельні центри, музеї та літні майданчики ресторанів. На початку ж червня чехи навіть можуть сподіватися на літню відпустку в сусідніх європейських країнах.

Більше 2 місяців закритих ресторанів, музеїв, кінотеатрів. Однак чи не найбільше люди чекали на відкриття салонів краси та перукарень.

За два місяці чехи, вочевидь, дуже скучили за шопінгом. Щоправда, роблять це поки обережно. Черг за новими кросівками немає. Та й самі магазини слідкують за кількістю людей, не пускаючи відвідувачів, якщо всередині вже є 10 покупців.

Фактичне скасування карантину у Чехії за 2 тижні не дало нової коронавірусної хвилі. Випадки діагностують щодня, однак їх кількість тримається на рівні нижче ста людей на день. Надзвичайний стан у Чехії планують скасувати вже 17 травня. Ще за тиждень країну чекатиме, ймовірно, остання хвиля послаблень – повноцінне відкриття ресторанів та готелів. Так само носіння маски на вулиці буде не обов’язковим.

Факти ICTV раніше писали про те, як світ виходить з карантину.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Франції очікують вакцину від Covid-19 через півтора року
У Франції очікують вакцину від Covid-19 через півтора року
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Іспанія посилила правила в’їзду для іноземців
Іспанія посилила правила в’їзду для іноземців
250 тис. осіб без роботи: як культура в Україні виживає під час карантину
250 тис. осіб без роботи: як культура в Україні виживає під час карантину
Без самоізоляції: Італія дозволяє в’їзд туристам з 3 червня
Без самоізоляції: Італія дозволяє в’їзд туристам з 3 червня
Учені радять відкласти секс на місяць у разі зараження Covid-19
Учені радять відкласти секс на місяць у разі зараження Covid-19
Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)
Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)
Коронавірус в Києві: за добу 153 нових випадки, більшість – з інтернату
Коронавірус в Києві: за добу 153 нових випадки, більшість – з інтернату

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка