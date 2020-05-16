Відкриті ТЦ та літні відпустки за кордоном: як Чехія виходить з карантину

Одна з перших країн Європи, яка запровадила карантин, тепер є однією з перших, хто з нього виходить. Мова про Чехію. Там відкрилися торгівельні центри, музеї та літні майданчики ресторанів. На початку ж червня чехи навіть можуть сподіватися на літню відпустку в сусідніх європейських країнах.

Більше 2 місяців закритих ресторанів, музеїв, кінотеатрів. Однак чи не найбільше люди чекали на відкриття салонів краси та перукарень.

За два місяці чехи, вочевидь, дуже скучили за шопінгом. Щоправда, роблять це поки обережно. Черг за новими кросівками немає. Та й самі магазини слідкують за кількістю людей, не пускаючи відвідувачів, якщо всередині вже є 10 покупців.

Фактичне скасування карантину у Чехії за 2 тижні не дало нової коронавірусної хвилі. Випадки діагностують щодня, однак їх кількість тримається на рівні нижче ста людей на день. Надзвичайний стан у Чехії планують скасувати вже 17 травня. Ще за тиждень країну чекатиме, ймовірно, остання хвиля послаблень – повноцінне відкриття ресторанів та готелів. Так само носіння маски на вулиці буде не обов’язковим.

Факти ICTV раніше писали про те, як світ виходить з карантину.

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