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Відкриття Kärcher Store і мийного комплексу Kärcher Clean Park

Тримати в ідеальній чистоті будинок, автомобіль чи підприємство – зовсім не важко. Українцям полегшує процес прибирання зокрема сучасна німецька техніка. У місті Іршава запрацював перший  в Україні миючий комплекс Kärcher Clean Park з шістьма постами мийки самообслуговування, з інноваційними технологіями, з екологічно чистими мийними засобами, які не шкодить довкіллю.

Поруч із мийкою запрацював магазин Kärcher Store, де охочі можуть ознайомитися із сучасними взірцями миючої та прибиральної техніки для дому, виробництва та бізнесу.

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Українці дедалі більше приділяють уваги ошатності зокрема своєї автівки і цінують сервіс, адже для багатьох авто – як член родини та обличчя самого водія.

Раніше Факти ICTV писали, як чистити срібло – 5 секретів.

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