Відкриття магазину B2B Jewelry: подарунки, фотозони та жива музика

Як відомо діаманти – найкращі друзі дівчат. А заразом із ними – всі інші дорогоцінні прикраси також не залишать байдужими. Аби таких друзів ставало більше, компанія B2B Jewelry продовжує розбудовувати свої магазини. Днями у столиці відкрився другий салон, а по Україні – 88-й.

Відкриття вдалося, кажуть тут, бо ж вже за годину до перерізання стрічки зібралось чимало людей. Дехто навіть із інших міст приїхав.

Цього дня спеціально до відкриття влаштували розіграш призів.

Свято видалось дійсно великим із яскравою фотозоною, живою музикою та запальними емоціями.

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