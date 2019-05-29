Відкриття нового магазину Duty Free в міжнародному аеропорті Київ

Шопінг у магазинах Duty Free часто асоціюється з літньою відпусткою та подорожами, а з ними починаються добрий настрій та позитивні емоції. Тож для відчуття більшого комфорту під час перебування в аеропорту Київ, що у Жулянах, компанія Gebr. Heinemann відкрила черговий мультибрендовий магазин.

Представники компанії BF& GH TRAVEL RETAIL сподіваються, що розширення інфраструктури аеропорту буде і надалі сприяти збільшенню пасажиропотоку. А їх присутність допоможе аеропорту функціонувати, як первинному двигуну туризму та економіки.

В компанії, що працює у 100 країнах світу, переконують, що мають достатньо досвіду та ентузіазму, аби створити для українського пасажира незабутні враження від шопінгу.

Дивіться: 70 млн пасажирів і 80 посадкових смуг. Як виглядатиме найбільший аеропорт світу у Китаї

Раніше Факти ICTV писали, як оновили аеропорт Київ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.