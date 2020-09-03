Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Історії успіху

Відкриття ресторану Hesburger в селі Щасливе по Бориспільській трасі

Завдяки роботі фінських інвесторів та українським забудовникам у селищі Щасливе поблизу Києва відсвяткували відкриття чергового об’єкту – ресторану Hesburger.

І хоча заклад відкрив двері за карантинних часів, свято все ж вдалося, із величезним тортом, кульками та усмішками гостей.

Сергій Демченко, засновник проектно-будівельної компанії каже – плідна співпраця обох партнерів привносить свій вклад  у розвиток української економіки та в планах компанії продовжувати заданий вектор.

Німецький фермер веде бізнес в Україні

На Прикарпатті німецький фермер уже п’ять років займається органічним землеробством – вирощує зернові без синтетичних чи хімічних добрив. У Міхаеля Дільмана 320 га поля. Фермер готовий інвестувати у власну справу в Україні, але робить це поки з острахом, бо наділи – в оренді.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна і Китай розвиватимуть політичний діалог – МЗС
Україна і Китай розвиватимуть політичний діалог – МЗС
Іран назвав умови для вирішення спірних питань щодо авіакатастрофи МАУ
Іран назвав умови для вирішення спірних питань щодо авіакатастрофи МАУ
Карантинні протести та чергові антирекорди: чи надовго коронавірус в Україні
Карантинні протести та чергові антирекорди: чи надовго коронавірус в Україні
Знову антирекорд: в Україні 2 481 новий випадок коронавірусу за добу
Знову антирекорд: в Україні 2 481 новий випадок коронавірусу за добу
Робота для молоді та збереження дерев. Як працює ПКПФ-Україна
Робота для молоді та збереження дерев. Як працює ПКПФ-Україна
Ціна на бензин в Україні зростає: причини та чого очікувати восени
Ціна на бензин в Україні зростає: причини та чого очікувати восени
Як відновити паспорт без прописки
Як відновити паспорт без прописки
Вишиванки, прапори та автопробіг: як День незалежності України святкували у регіонах
Вишиванки, прапори та автопробіг: як День незалежності України святкували у регіонах

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка