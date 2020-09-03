Відкриття ресторану Hesburger в селі Щасливе по Бориспільській трасі
Завдяки роботі фінських інвесторів та українським забудовникам у селищі Щасливе поблизу Києва відсвяткували відкриття чергового об’єкту – ресторану Hesburger.
І хоча заклад відкрив двері за карантинних часів, свято все ж вдалося, із величезним тортом, кульками та усмішками гостей.
Сергій Демченко, засновник проектно-будівельної компанії каже – плідна співпраця обох партнерів привносить свій вклад у розвиток української економіки та в планах компанії продовжувати заданий вектор.
Німецький фермер веде бізнес в Україні
На Прикарпатті німецький фермер уже п’ять років займається органічним землеробством – вирощує зернові без синтетичних чи хімічних добрив. У Міхаеля Дільмана 320 га поля. Фермер готовий інвестувати у власну справу в Україні, але робить це поки з острахом, бо наділи – в оренді.