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Валентина Летяк |

Відкриття YES Brainstorming: головні теми форуму нового формату

9 вересня в Мистецькому арсеналі відбудеться неофіційне відкриття заходу нового формату від Ялтинської європейської стратегії та Фонду Віктора Пінчука – YES Brainstorming.

Тема для обговорень на форумі: Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання.

А вже вранці 10 вересня на YES Brainstorming розпочнуться дискусії, зокрема й за участі президента України Володимира Зеленського.

Через карантинні обмеження у залі буде не більше 70 учасників, деякі доповідачі  підключатимуться онлайн.

Говоритимуть про глобальні ризики – кліматичні зміни, пандемію, потенційні наслідки технічних збоїв та як людство може використати доступні можливості для боротьби із загрозами.

Одна з основних тем дискусії – виклики й шанси для України.

Традиційна ж щорічна зустріч YES переноситься на 2022 рік.

YES Brainstorming відбудеться у Києві з 9 до 11 вересня на території Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал.

У дискусії візьмуть участь інтелектуали та лідери думок зі сфер політики й бізнесу, експерти та представники ЗМІ, громадського сектору. Подивитися онлайн-трансляцію YES Brainstorming можна на Фактах ICTV.

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