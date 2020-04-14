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Відкрити країну до 1 травня: вихід США з карантину та хто проти

У Сполучених Штатах уже майже 600 тис. хворих на Covid-19. Але водночас темпи зараження починають сповільнятися. Зокрема у Нью-Йорку, головному осередку вірусу в США кількість смертей вже менша. Щойно це сталося, як Дональд Трамп знову заговорив про вихід країни з карантину.

Проте губернатори низки штатів зовсім не в захваті від ідеї. Експерти ж вважають, що швидким зняттям обмежень Трам намагається заробити додаткові очки перед виборами.

Попри наполегливі заклики медекспертів не поспішати, Трамп, який спершу хотів відкрити країну до Великодня, тепер сподівається це зробити до 1 травня, кажуть у Білому Домі.

З цим, однак, не погоджуються губернатори низки американських штатів, які до цього моменту ухвалювали усі важливі рішення щодо локальної боротьби з коронавірусом.

Губернатор Куомо каже: на поступове відкриття Нью-Йорку підуть місяці. Він, як і його колега із Каліфорнії, переконані що варто керуватися міркуваннями безпеки і науково підтвердженими фактами.

Медексперти наполягають на необхідності масового тестування, і на вірус, і на антитіла. Тоді, кажуть вони, можна буде краще зрозуміти, хто може повертатися на роботу, а кому варто лишатися на карантині.

Факти ICTV раніше писали про те, що Трамп претендує на повне право зняття блокування.

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