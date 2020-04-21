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Відкривають пляжі і спортзали. В США почали скасовувати карантин

Рівень інфікування і кількість смертей за добу в штаті Нью-Йорк продовжує зменшуватися. За останню добу в штаті померли менше 500 людей, це найнижчий показник з початку квітня. Втім, місцева влада не поспішає ані робити висновки, ані знімати обмеження. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо скасував усі фестивалі, паради і концерти у місті до кінця червня. А губернатор штату дав старт масштабній кампанії тестування на антитіла.

Поки науковці наполягають, що США можуть почати виходити з карантину лише за умови масово тестування не менше 500 тис. тестів на день, деякі штати, за директивою Білого Дому, вже почали знімати обмеження. У Флориді відкрилися частина пляжів і натовпи людей не забарилися. Техас планує цього тижня відкрити парки і крамниці. Губернатор штату Джорджія дав наказ вже з 24 квітня відкрити спортзали, перукарні і масажні салони. Докладніше у сюжеті Юлії Ярмоленко.

Нагадаємо, в Австрії з 15 травня ослабляють карантинні обмеження, пов’язані з епідемією коронавірусу.

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