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Відкриють крамниці, спортзали та салони краси: у США готуються послабити карантин

У США низка штатів уже планує поступово скасовувати обмеження з 1 травня. Аби це не спровокувало нового спалаху, в країні готуються проводити мільйони тестів. Америка порахувала, що це вийде дешевше, ніж зупинка економіки.

В адміністрації президента обіцяють 8 млн тестів на місяць. Експерти кажуть: для безпечного виходу з карантину треба як мінімум 3 на тиждень, а то й усі 30 млн. А нобелівський лауреат з економіки Пол Ромер взагалі вважає за потрібне тестувати 50% населення щотижня.

Докладніше дивіться у сюжеті Юлії Ярмоленко.

До слова, Факти ICTV розповідали про вихід США з карантину та хто проти.

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