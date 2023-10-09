Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Якщо можна порівняти, це штрафбат, яких набирають із колишніх зеків або й навіть нинішніх. Так само туди відправляють військовослужбовців за якісь правопорушення, провини, щоб вони кров’ю могли спокутувати свою вину перед своїм народом і командуванням. Вони виконують різні злочинні завдання.

Переважно їх посилають як розвідку, на міни, перевірити наші інженерні укріплення, інколи – з метою виявити наші вогневі позиції. Проте як основну ударну силу їх не беруть, оскільки ті зазвичай погано підготовлені, серед них немає людей, які мають фаховий досвід. Тобто це люди, які не мають військового бекграунду і використовуються виключно як гарматне м’ясо.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ відзначив зниження інтенсивності наступального потенціалу російської армії на Лимано-Куп’янському напрямку.

– Залишилося декілька тижнів, поки остаточно не настане ожеледиця. Доти вони намагатимуться інтенсифікувати свої зусилля, викластися на повну, щоб досягти хоча б якихось успіхів.

Проте і ми знаємо про ці дії, ми готувалися до них, наші інженерно-фортифікаційні загородження досить надійні, а хлопці вже мають досвід, знають як працювати в різних ситуаціях, навіть в умовах інтенсивних артилерійських обстрілів, застосування авіації противника. Ми готові до будь-якого розвитку подій, будемо дивитися і відстежувати перебіг бойових дій, – зазначив Євлаш.

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