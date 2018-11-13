Відмовили обидві нирки: режисер монтажу Фактів Максим Шульга потребує допомоги
До нього журналісти стають у чергу, бо здатен створювати шедеври – наш колега, режисер монтажу Фактів Максим Шульга потребує термінової трансплантації нирок. Донором буде мама.
Вартість операції і реабілітації щонайменше 200 тисяч гривень. Ця сума занадто велика для родини. Максиму всього 25. Вдома на нього чекають дружина і маленька донечка.
У хлопця відмовили одразу дві нирки. Коли його привезли до лікарні, рідні почули шокуючу новину.
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Максу необхідна пересадка нирки. Хлопцю ще пощастило – нирка мами виявилася сумісною, однак для операції та подальшої реабілітації необхідно щонайменше 200 тисяч гривень.
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Отримувач: Максим Шульга
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