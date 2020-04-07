Відмовили у госпіталізації та порадили пити чай – на Прикарпатті помер чоловік
На Прикарпатті помер чоловік з підозрою на коронавірус. Родичі нарікають на бездіяльність медиків.
Сімейна лікарка боялася проводити огляд через відсутність захисного костюма і рекомендувала залишатися вдома та пити більше чаю. Швидка відмовила в госпіталізації. А біоаналізи у чоловіка взяли на п’ятий день після смерті.
На Прикарпатті на результати ПЛР-тестування доводиться чекати від 5 до 8 днів. Попри дуже серйозні виклики, медики досі не забезпечені усім необхідним. Подробиці у сюжеті Ірини Тимчишин та Оксани Михайлової.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Черкасах медики розробили безпечний режим лікування хворих на коронавірус.
2020-04-07
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19, ПрикарпаттяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.