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Відновлення авіаперевезень: коли і куди зможуть полетіти українці

З 15 червня попередньо відкриє кордони Європа, однак не потрібно завчасно купувати чи бронювати квитки – чимало держав поки не внесли Україну в список бажаної до контактів. Найбільше вони не довіряють нашій статистиці щодо коронавірусу, тому поки не поспішають приймати українців у себе.

Приймати українців з 1 липня зголосилася Туреччина, можливо до неї приєднається і Грузія. Греція готова зустріти українців, але з тестами на коронавірус і карантином.

Відновлення регулярних авіарейсів залежатиме і від епідситуації конкретного регіону – не більше 12 нових хворих на сто тисяч населення сім днів поспіль.

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Із 16 червня з аеропорту Київ літатимуть 4 компанії – Belavia, LOT, WizzAir та Мотор Січ. Анонсують рейси до Польщі, Німеччини, Австрії, Литви, Латвії, Данії, Греції, Кіпру та Португалії. Але це лише плани.

Пасажири, як і раніше, сидітимуть по троє, тому що здіймати в небо напівпорожній літак компанії просто не вигідно. Або ж доведеться суттєво підвищувати вартість квитків. Порожнім залишать задній ряд для пасажирів, яким стане зле.  Звільняти більше місць у салоні не обов’язково.

Маски і рукавички обов’язкові. Їжа – навіть в бізнес класі – в одноразовому посуді. Оплата карткою. Ручну поклажу доведеться максимально зменшити. Після кожного рейсу – дезінфекція. Додаткові витрати потягнуть ціни, але перевізники обіцяють: квитки не здорожчають.

Україна відновлює авіасполучення з 15 червня. Йдеться як і про внутрішні рейси, так і про міжнародні.

Про це розповів глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій. Він зазначив, що внутрішнє авіасполучення відновлять дещо раніше.

Володимир Зеленський анонсував програму відновлення туризму – президент анонсував презентацію низки регіональних проектів, які можуть бути цікавими для інвестування.

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