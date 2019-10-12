Відновлення кордону та відхід з України іноземних збройних формувань – засідання ради ОБСЄ

Відновлення Україною повного контролю над державним кордоном на Донбасі необхідно для виконання Мінських угод. Таку заяву від Євросоюзу виголосили у Відні на засіданні постійної ради ОБСЄ.

Також там зазначили: усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці повинні залишити територію України. А от для проведення місцевих виборів на території ОРДЛО потрібно спочатку створити необхідні умови.

Читайте: Покажіть брутальну окупацію: США закликали РФ відкрити Крим для ОБСЄ

Закликали Росію та підтримувані нею збройні формування до конструктивного діалогу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики “ЛНР” збили безпілотник ОБСЄ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.