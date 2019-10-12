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Відновлення кордону та відхід з України іноземних збройних формувань – засідання ради ОБСЄ

Відновлення Україною повного контролю над державним кордоном на Донбасі необхідно для виконання Мінських угод. Таку заяву від Євросоюзу виголосили у Відні на засіданні постійної ради ОБСЄ.

Також там зазначили: усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці повинні залишити територію України. А от для проведення місцевих виборів на території ОРДЛО потрібно спочатку створити необхідні умови.

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Закликали Росію та підтримувані нею збройні формування до конструктивного діалогу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики “ЛНР” збили безпілотник ОБСЄ.

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