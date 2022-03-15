Відновлення навчання у школах: як проводять уроки та як це зробити переселенцям

З понеділка у дев’яти областях України відновилось навчання у школах. На Закарпатті, учні навіть сіли за реальні парти. У решті областей заняття проводитимуть лише у деяких класах, чи населених пунктах. Це рішення місцевої влади.

Однак приєднатися до уроків можна навіть якщо у вашому регіоні навчання не відновили. Або ж ви з дитиною, вимушено залишили свою домівку.

У майбутньому зможуть приєднатися і діти що виїхали за кордон. Зараз освітяни розробляють інтерактивну реєстрацію. Вона має з’явитися з дня на день. Заповнивши спеціальну форму учні зможуть продовжити освіту онлайн з будь-якої точки світу. А повернувшись – сісти за парти вже у своїх відновлених містах.

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