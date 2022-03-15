Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 20 день війни
Вбили Вбили
97 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Відновлення навчання у школах: як проводять уроки та як це зробити переселенцям

Мирослава Прокопюк журналіст Факти ICTV

З понеділка у дев’яти областях України відновилось навчання у школах. На Закарпатті, учні навіть сіли за реальні парти. У решті областей заняття проводитимуть лише у деяких класах, чи населених пунктах. Це рішення місцевої влади.

Однак приєднатися до уроків можна навіть якщо у вашому регіоні навчання не відновили. Або ж ви з дитиною, вимушено залишили свою домівку.

У майбутньому зможуть приєднатися і діти що виїхали за кордон. Зараз освітяни розробляють інтерактивну реєстрацію. Вона має з’явитися з дня на день. Заповнивши спеціальну форму учні зможуть продовжити освіту онлайн з будь-якої точки світу. А повернувшись – сісти за парти вже у своїх відновлених містах.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни – освітній омбудсмен
Вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни – освітній омбудсмен
Скасування ЗНО та вступних університетських іспитів – законопроєкти у Раді
Скасування ЗНО та вступних університетських іспитів – законопроєкти у Раді
В Івано-Франківській та Львівській областях починають відновлювати освітній процес
В Івано-Франківській та Львівській областях починають відновлювати освітній процес
Два варіанти: в Міносвіти розповіли, як організують навчальний процес під час війни
Два варіанти: в Міносвіти розповіли, як організують навчальний процес під час війни
Що робити, якщо дитина відмовляється вчити математику
Що робити, якщо дитина відмовляється вчити математику
Як мотивувати дитину вчити математику
Як мотивувати дитину вчити математику
У КМДА повідомили, коли в столичних школярів почнуться зимові канікули
У КМДА повідомили, коли в столичних школярів почнуться зимові канікули
У Києві вийшли з дистанційки понад чотири сотні шкіл
У Києві вийшли з дистанційки понад чотири сотні шкіл
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка