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Відновлення санслужби не буде: чим займатиметься головний санітарний лікар

Уряд, наляканий коронавірусом, вирішив відновити посаду головного санітарного лікаря. І хоч посада – це ще не відновлення служби з її повноваженнями – скажімо школи, лікарні чи бізнес санстація не перевірятиме – навіть такий крок вселяє надію.

Санепідеміологічну службу в Україні зруйнували 2016-го, аргументи були непереконливі, мовляв, бізнес втомився від постійних перевірок, тому санстанцію скоротили, а лікарів-санепідеміологів навіть перестали готувати у вишах.

За 4 роки  у звільнених фахівців не раз боліло серце за чергове отруєння в школах, садках, смерті від контрафактного алкоголю чи зіпсованої риби, зрив вакцинацій, спалах туберкульозу. І ось несподівано прийшов коронавірус і стало зрозуміло, що санітарна служба таки потрібна, а особливо в такій бідній та неосвіченій країні.

Докладніше про українську санстанцію дивіться у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як перевірятимуть евакуйованих українців на коронавірус.

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