Віднині – все публічно. Конгрес розпочинає відкриті слухання про імпічмент Трампа

Відсьогодні справа про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа переходить у публічну площину – Конгрес розпочинає відкриті слухання. Сьогодні почують колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора та посадовця Держдепартаменту Джорджа Кента. У п’ятницю екс-амбасадорку Марі Йованович.

Досі громадяни мали змогу лише бачити в ЗМІ стенограми закритих засідань.

Розкриття інформації стало можливим завдяки новим правилам процедури імпічменту, який конгресмени ухвалили нещодавно – 31 жовтня. Більш, як за місяць після офіційного оголошення про початок розслідування. Втім, такої послідовності не забороняють ані американська Конституція, ані правила Конгресу.

Почати проти Трампа процедуру імпічменту намагалися вже кілька разів, майже одразу після його вступу на посаду: то через втручання Росії у вибори, які принесли перемогу теперішньому господареві Білого дому, то за підозрою в корупції під час будівництва Вежі Трампа в Москві. Однак президенту вдалося відбитися.

Найреальніша загроза постала тепер – коли з’ясувалося, що під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським Трамп вимагав заяви щодо розслідування проти сім’ї Байденів. Адже колишній віце-президент Байден – найімовірніший суперник на наступних виборах. Трамп усі розслідування проти нього називає полюванням на відьом.

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У Білому домі минулого тижня оголосили про нову стратегію захисту. Вона полягає в тому, що адміністрація президента просто відмовилася співпрацювати з Конгресом у розслідуванні. Тим часом свідчення посадовців розкривають не надто приязне ставлення Трампа до України й неприховану симпатію до Росії. Наприклад, підтвердилося, що Трамп заблокував негайну й різку заяву США про підтримку України після нападу Росії на українські кораблі у Керченській протоці. А заморожування Штатами з подачі Трампа США військової допомоги Україні таки мало політичні причини – було спробою тиску на українську владу.

45-ий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став четвертим американським лідером, який опинився під загрозою імпічменту. Тільки один із них – Ричард Ніксон, який керував Штатами в середині 70-х, пішов у відставку. Сам, ще до голосування в Сенаті, де в його випадку голосів за імпічмент, швидше за все, вистачило б. Ніксон дотепер – єдиний з американських президентів, хто склав повноваження достроково.

Втім, прізвисько Шахрай Дік, Ніксон дістав ще під час сенаторських перегонів у 50-х. Проти двох американських президентів – Ендрю Джонсона в середині 19-го століття та Білла Клінтона наприкінці минулого – Палата представників порушувала процедуру імпічменту. Та Сенат її не підтримав за недостатністю голосів.

Факти ICTV раніше писали про те, що було оприлюднено свідчення Йованович і Маккінлі у справі імпічменту Трампу.

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