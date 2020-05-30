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Факти / Відео / Україна

Відомі пагорби Києва: історія, краєвиди та природа столичних висот

Місто на семи пагорбах. За своїм ландшафтом, характером, атмосферою і фарбами Київ повний мальовничих панорамних місць. Одне з них – у старовинному парку Володимирська гірка, що розкинувся на Михайловій горі. Саме біля її підніжжя київський князь Володимир Великий охрестив Русь.

Йдеться про знаменитий Андріївський узвіз, який ще називають київським Монмартром. Це улюблене місце  художників, гостей столиці і самих киян. Зараз Андріївський узвіз напівпорожній через карантин, та від цього не страждає його унікальна атмосфера. Докладніше у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як у Києві запрацювали сільськогосподарські ярмарки.

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