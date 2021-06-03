Відпочинок на яхті в Хорватії за ціною готелю: плюси й мінуси

Хорватія однією з перших серед країн Європи відкрила кордони туристам. І тут пропонують альтернативу готелям – відпочинок на яхті. В умовах пандемії це як ніколи доречно, тому що на кораблі тільки ви, ваша компанія і капітан. Ціни не захмарні, якщо замовляти заздалегідь, переконують хорвати.

Ця країна на Адріатичному морі має тисячі островів – такий вид відпочинку тут давно вже популярний. Але зараз тут запевняють, що на яхтах набагато менше шансів заразитися коронавірусом. Персонал сам зацікавлений створити максимум безпеки.

Хорватія приймає туристів із сертифікатом про вакцинацію, негативним ПЛР-тестом або документом, який свідчить про одужання від Covid-19.

Яхта на 10 осіб із капітаном коштує від €2,5 тис. євро. Якщо замовляти заздалегідь, це можна порівняти з вартістю готелю. Додатково оплачуються продукти.

Хорватія стала однією з перших країн у Європі, яка відкрила кордони для туристів, адже ця сфера приносить 20% від економіки країни.

Українці можуть відвідати Хорватію, якщо виконають протиепідемічні вимоги та матимуть документи про сплату готелю або яхти. Такі умови діють до 15 червня.

Хорватія спростила умови в’їзду

Раніше Хорватія спростила умови в’їзду в країну для туристів, зокрема з України.

Щоб потрапити в цю країну на Балканському півострові необхідно надати результати негативного ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не пізніше, ніж за 72 години.

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