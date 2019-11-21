Відпочинок на Кіпрі восени: куди піти та ціна квитків

Перше, що точно помітить турист – на Кіпрі паломників майже як в Єрусалимі. Якщо ви прилетіли до Ларнаки, дуже складно оминути храм Святого Лазаря, який звели ще наприкінці 9-го століття.

Всередині рідко буває порожньо, хіба що о 7 ранку. У храмі сторічні традиції.

Але в першу чергу турист восени шукає на острові відпочинок та порції вітаміну D.

Розміреність у кіпріотів на генетичному рівні. Там можна розважити себе і прогулянкою Середземним морем на яхті. Для тих, хто хоче зекономити – проїхатися узбережжям чи покупатися, це можливо навіть у грудні.

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Точно не доведеться нудьгувати на унікальній фермі, де головні жителі – віслюки. Їх дуже поважають на Кіпрі. У минулому вони були основними ваговозами. Екскурсія 15 хвилин – та якщо віслюк не хоче йти, змусити його складно. Відчуття зовсім не такі, як верхи на конях.

Та краєвидами ситий не будеш. І перше чого хочуть туристи – досхочу наїстися риби, кальмарів чи восьминогів. Та парадокс кіпрської кухні в тому, що деякі морепродукти везуть з далекого Сходу. Вітрини біля входу у ресторан – шанс переконатися чи свіжого кальмара вам підсмажать.

Сторічні пам’ятки архітектури, святині, розваги на будь-який гаманець та безліч дарів моря. Для втомлених мегаполісом – ще й неспішний ритм життя. Острів не залишає байдужим. Відпустки на тиждень може і не вистачити, щоб побувати скрізь. Якщо потурбуватися заздалегідь, то переліт до Кіпру обійдеться у 1200 гривень.

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