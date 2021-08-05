Відпочинок на Закарпатті: як завдяки туризму розвивається Полянська ОТГ

Відпочинок на Закарпатті: як завдяки туризму розвивається Полянська громада

Полянська громада – найуспішніша на Закарпатті й мріє стати прикладом для всієї України. Тут асфальтують навіть бічні дороги та відбудовують клуби з амбулаторіями.

У школах ремонтують класи, модернізують системи опалення та оснащують їдальні сучасним обладнанням за мільйони гривень. Звідси молодь не виїжджає, люди не тікають на роботу за кордон. Переваги від децентралізації тут очевидні.

– Ми побудували ЦНАП, відкрили дитячо-юнацьку спортивну школу, школу мистецтв. У Поляні зараз займаються приблизно 400 діток у цих школах. Це все коштом місцевого бюджету, – розповів голова Полянської ТГ Іван Дрогобецький.

Полянську громаду створили майже п’ять років тому. Нині вона об’єднує понад 14 тис. людей із 13 сіл. Після децентралізації бюджет громади збільшився у 15 разів – до 126 млн грн.

Велика частина – дохід від туризму. Зокрема завдяки відомому бальнеологічному курорту Поляна. Щороку сюди їдуть понад 50 тис. людей. Тут розміщені чотири найбільші в області санаторії, де лікують багато хронічних недуг.

– Ми проводимо лікування не лише цих систем, органів травлення та ендокринної системи, а й захворювання легеневої системи, серцево-судинної, опорно-рухового апарату, – розповів головний лікар санаторію Ігор Вітошинський.

Умови проживання – сучасні, а ціни – доступні. Стартують від 625 грн з людини на добу – за проживання, сніданок і базове лікування. Можна оселитися і в затишних готелях або садибах – їх тут майже 70. Гостям пропонують купання в чанах і лікування бджолами.

У громаді постійно розширюють спектр послуг для туристів. Щоб люди про них дізналися, створили сайт Поляна Онлайн і мобільний додаток.

Тут збирають усю інформацію для планування подорожей – про житло, харчування і розваги. Усю інформацію дублюють англійською мовою.

У додатку відпочивальник самостійно зможе спланувати свою подорож. Окрім сайту та додатку з інтерактивною картою, громада планує встановити на своїй території три інформаційні бокси.

З цим проектом полянці вже потрапили до фіналу конкурсу Наша громада, який проводять у рамках програми USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE). Платформа буде корисною не лише для відпочивальників, а й для місцевих екскурсоводів і власників закладів відпочинку.

З найближчих планів – будівництво масштабного закритого спортивного комплексу із басейном та футбольним полем. На території цієї громади зведуть перший на Закарпатті сміттєпереробний завод – проект та інвестор уже є. Сучасний та екологічний завод, який безвідходно працюватиме, охопить територію 18 громад – це майже третина області.

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