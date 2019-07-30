Відпочинок у Боржомі: ціни, умови та розваги

Боржомі – не просто місто в ущелині зелених Кавказьких гір. Це територія національного парку. Завдяки особливому клімату та лікувальним властивостям води, яка б’є з-під землі, містечко кілька століть тому набуло популярності. А нині, завдяки державній політиці, переросло радянську спадщину та стало справжнім європейським курортом.

Раніше свердловини термальних джерел в місті були законсервовані, з розквітом курорту простір довкола них облаштували.

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Вартість лікувальної процедури 5 ларі – трохи більше 40 гривень.

Великий бізнес у Боржомі почав заходити вісім років тому. Інвестори з Китаю, Казахстану і Туреччини будують комфортабельні готелі із сучасними спа-салонами.

Нині в містечку діє понад 20 елітних готелів та 300 маленьких. Кімнати здають у кожному домі. Проживання в хостелі стартує від 130 гривень, окрема кімната – від 700, номер у готелі від 3 тисяч гривень.

За 2018 рік Боржомі відвідали 700 тисяч туристів.

Фортеці, церкви, монастирі – довкола Боржомі понад 200 історичних пам’яток. А завдяки помірному клімату відпочинок на курорті цілорічний.

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