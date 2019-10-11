Відпочинок у Карлових Варах: що подивитися і ціни на лікування

Курорт Карлові Вари не втрачає популярності, 15 унікальних цілющих джерел, неймовірна природа, чисте повітря і гостинні люди. Підлікуватися сюди їдуть туристи з усього світу.

Незвичайна архітектура та неймовірна природа. Карлові Вари – улюблене місце туристів з усього світу. Сюди їдуть не тільки відпочивати, а насамперед оздоровлюватися.

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Унікальний фонтан Гейзер – символ курорту. Завдяки тиску він піднімається на висоту 12 метрів. Він викидає воду з глибини 2 км, а її температура понад 70 градусів.

Карлові Вари відомий як бальнеологічний курорт. Тут лікують порушення обміну речовин, ожиріння, холецистит, остеоартроз, цукровий діабет, гастрит і виразкові хвороби.

Для двох це лікування обійдеться в середньому у 1,5 тис. євро.

Більший ефект дає комплексне лікування у поєднанні з мінеральними ваннами.

Сезон відпочинку у Карлових Варах триває впродовж всього року. Тож, коли б ви не поїхали – насолода гарантована.

Нагадаємо, Чехія на другому місці після Польщі за кількістю українських заробітчан.

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