Відпочинок у Криму: чи є черги на пункті Чонгар та як реагують пропагандиські ЗМІ

Черг на в’їзді до Криму немає – наші прикордонники спростовують новини російської пропаганди. Навпаки, констатують навіть зменшення пасажиропотоку у порівнянні з минулим роком. Росіяни ж штучно створюють картинку для своїх ЗМІ.

Десята ранку. На пункті пропуску Чонгар – не більше десятка авто з обох сторін. Номери переважно Донецького та Запорізького регіонів. Прикордонники на перевірку документів та оформлення перетину межі витрачають не більше тридцяти хвилин.

За даними українських прикордонників, ажіотажу та довжелезних черг на КПВВ Чонгар немає вже давно. Навіть попри початок літнього сезону, пасажиропотік не зріс.

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Штучні перешкоди для перетину адміністративної межі з окупованим Кримом створює лише російська сторона. Українські прикордонники переконані, як і минулого року – агресор це робить для яскравої картинки у пропагандиських ЗМІ.

Здебільшого КПВВ перетинають ті, хто хоче побачити родичів.

У середньому за день контрольний пункт Чонгар в обидва боки перетинають від 400 до 500 автомобілів, та приблизно стільки ж людей дістаються материкової України чи півострова пішки.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС ввела санкції проти росіян за хімзброю.

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