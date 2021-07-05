Відпочинок у Маріуполі 2021: які є розваги та скільки це коштує

На Приазов’ї вже другий тиждень зберігається стабільно спекотна погода. Тож багато людей стали проводити час на узбережжі. В Маріуполі, зокрема, більшає тих, хто обирає активний відпочинок із користю для здоров’я. У теплий сезон там, наче у Маямі, любителі хвиль розсікають по воді на дошках. Йдеться про кайт-, він-, вейксерфінг, йогу та звичайні катання на сапбордах.

Одне заняття у вейкпарку з дитиною коштує 150 грн за 2 год, для дорослих – значно дорожче, за півгодини доведеться віддати 400 грн.

Окрім цього, в Маріуполі навчають і іншим видам катання на дошках. Більше сотні людей займаються кайтом і стільки ж – вінсерфінгом.

– Кайтсерфінг коштує $40 за годину заняття. Сюди входить все обладнання. Безпосередньо кайтсерфінг – це парашут, назвемо це так, і дошка. Така ціна через те, що обладнання дуже коштовне, – розповідає директор вейкпарку Олексій Попов.

Нова дошка для серфінгу коштує близько $2,5 тис. Тож навіть не кожен інструктор має власну. А от взяти в оренду доступніше – 250 грн за годину. Плюс стільки ж за послуги тренера. Спочатку вінсерфінгу навчають на суші. Адже впоратися з вітром новачкам не просто.

На цьому асортимент дощок для катання у морі в Маріуполі не закінчується. Ще є сапи. Тут вітрил немає, проте є весло.

Новий такий коштує $600. А в прокат здають за 160 грн на годину. Впоратися з сапом зможе кожен з першого разу, запевняють інструктори.

Інструктори кажуть, балансування на дошці укріплює всі м’язи, а вода ще й заспокоює психіку.

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