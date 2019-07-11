Відпочинок у Скадовську: ціни на житло у приватному секторі та у санаторіях

Тепле до +32 градусів море і насичене йодом повітря щороку приваблює до Скадовська сотні тисяч людей єдиний в країні курорт, орієнтований на відпочинок з дітьми. Та головне в Скадовську можна не лише відпочити, а й оздоровитися.

Море неглибоке і насичене водоростями. Шезлонг із парасолькою на Центральному міському пляжі до 100 гривень на день. Майже стільки ж коштуватиме доба проживання у приватній садибі.

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У готелях дорожче: від 400 до 3 тисяч гривень. Усі стандартні двомісні номери мають додаткове ліжко для дитини. Більшість уже заброньовані з липня до середини серпня, майже у кожному готелі є басейн.

У Скадовську можна поїсти на будь-яку суму і будь-який смак. Більше закладів харчування ближче до пляжу, але там і ціни вищі. Шанувальникам морепродуктів варто відвідати місцевий рибний базар.

У Скадовську є три санаторії. Тиждень фізіотерапевтичних процедур – від 2 тисяч гривень. Особливість лікування – ванна з йодованою водою і підводним масажем, яка нормалізує роботу всього організму.

Для здорового і допитливого туриста є екскурсії на найбільший в Європі безлюдний острів Джарилгач, до гейзера у степу, заповідника Асканія Нова і лікувальних грязей озера Сиваш.

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