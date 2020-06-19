Відпочинок у Зерноленді: що цікавого, де знаходиться та ціни

Через карантин закордонний відпочинок поки недоступний. Час розвивати і відкривати для українців внутрішній туризм. Регіони до нього вже готуються і чекають на своїх відвідувачів. Одна із перспективних цього сезону – сільська розважальна атракція Зерноленд на Черкащині.

Цей пізнавально-розважальний комплекс за 70 км від Черкас на Чигиринщині. Створив його виходець із села Івківці, краєзнавець, історик Назар Лавріненко, аби зберегти свою малу батьківщину. І нині це популярний серед туристів центр відпочинку на лоні природи. Це справжнє ігрове містечко для дітей і дорослих.

В етнографічному музеї експонати винятково із цього села. Зібрані за один рік. Їх всі можна чіпати. Якщо є час і бажання, можна самому виготовити ляльку-мотанку, опанувати петриківський розпис, зробити глечика чи викувати щось на згадку у ковальні.

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Можна тут з вітерцем погасати просторами верхи або ж запрягти коней у сторічний фаетон, двоколісну рікшу чи традиційні вози. Або взагалі влаштувати перегони на гривастих. З вершин тутешніх пагорбів, оповитих легендами, видно Черкаси і Дніпро.

На час карантину життя тут завмерло, тепер тут чекають гостей. Але з певними корективами у відпочинку – масковий режим та соціальна дистанція. На території для туристів є альтанки, павільйони, корчма. Можна користуватися мангалом. Для охочих заночувати є хостел чи приватний будинок. Вартість відпочинку – 50 грн. з людини. Групова екскурсія – 200 грн.

Через епідемію коронавірусу, туристична галузь України вже втратила понад півтора мільярда доларів. І ця цифра, очевидно, буде зростати, бо відновити докарантинні потоки вдасться не скоро. Але з іншого боку – це унікальний шанс побачити Україну і підтримати внутрішній туризм, як це роблять у Польщі.

Палац Потоцьких, купальні та дивовижна природа – люблене місце археологів та істориків, яке приховує безліч таємниць та щедро обдароване природою. Надзвичайні купальні наповнені сонцем та прозорою річковою водою – все це можна побачити у Тульчинському районі.

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