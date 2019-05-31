Відпочинок в Бердянську та Коблево: як триває підготовка до курортного сезону

Курортні міста активно готуються до нового сезону – чепуриться Коблеве на Миколаївщині, перших відпочивальників приймає Бердянськ. З’являються нові готелі, екстремальні розваги і звісно – нові ціни.

На трасі Запоріжжя-Бердянськ ремонт. Шляховики поспішають, бо саме через дороги відпочивальники неохоче їхали до курортного Бердянська торік.

Укрзалізниця призначає додаткові потяги. Бази відпочинку наводять лад, готується приватний сектор. А місто має свій клопіт – каналізаційний колектор. Старі мережі не витримують, а влітку навантаження збільшується через наплив туристів.

Офіційно курортний сезон у Бердянську стартує в середині червня. Проте вода в морі вже прогрілася до +20. І перші відпочивальники вже тут.

Ціни у санаторіях і базах відпочинку порівняно з минулим роком майже не змінилися – 400-800 грн за добу. У приватному секторі очікують підвищення через здорожчання комуналки. Койко-місце потягне до 350 грн.

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На Чорноморському узбережжі у Коблевому так само велике прибирання – місцеві підприємці вивезли сміття з пляжу, сільська влада ремонтує дорогу до моря. На базах відпочинку – ремонти і перебудови.

Можна знайти ліжко за 150 грн на добу з туалетом на вулиці. Двомісний номер зі зручностями – від 800 гривень. Ціни у зіркових готелях дещо зросли і наближаються до турецьких. Утім, тут працюють і над комфортом – там є і умови в номері, і тераса, і вихід до басейну.

Готують і розважальні об’єкти: аквапарки, дельфінарій, луна-парк, нічні клуби. З червня запрацює хіт зарубіжних пляжів – екстремальна летюча дошка. 15 хвилин на флай борді з інструктажем і польотом – 800 гривень.

Туристичні фірми розробляють екскурсійні маршрути. Серед популярних – дегустація вин, устрична ферма, Одеса, Миколаїв та природний парк Тилігульський.

Потік відпочивальників очікують після 10 червня, коли море потеплішає. Цього сезону Чорноморське узбережжя Миколаївщини готується прийняти до півтора мільйона туристів.

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