Відпочинок в Затоці та Одесі: порівняння цін, розваг та умов

В селище Затока, що на Одещині, не дивлячись на підвищення цін, масово з’їжджаються відпочивальники аби насолодитися теплим морем, а в самій південній Пальмірі сезон ледве не провалився через погодні умови.

На 18-кілометровій береговій лінії Затоки – сотні тисяч відпочивальників.

Найбільше туристів у Затоці – в липні. Через велику кількість автівок на центральній дорозі селища довжелезні затори.

Читайте: Де можна купатися в Одесі: найкращі пляжі і як дістатися

За рік житло дорожчало – нині двомісний номер коштує від 700 гривень. За апартаменти люкс-класу турист платить від 2 тисяч гривень. Активно українці зупиняються в місцевих жителів, які здають ліжко-місце від 200 гривень.

Відпочивальники з близького зарубіжжя кажуть, що ціни цього року помітно зросли.

Екстремальна морська прогулянка на банані чи касатці коштує від 100 гривень з людини. Відпочивальників годують різноманітними смаколиками, традиційно – креветками, пахлавою та кукурудзою.

В Одесі в пік сезону менше туристів, аніж у Затоці. Саме тому ціни на житло тут залишилися незмінними. Однокімнатна квартира – мінімум 700 гривень, готельний номер – від тисячі. Тут з популярних розваг – екскурсії містом.

Аби скромно відпочити в Затоці тиждень, треба взяти щонайменше 4 тисячі гривень на людину. На Одесу знадобиться удвічі більше. Здешевшає відпочинок восени, коли настане бабине літо, і діти підуть до школи.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 10 ідей для тих, хто не знає, куди поїхати восени у відпустку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.